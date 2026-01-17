السبت 2026-01-17 07:54 م

الأمن يكشف تفاصيل حوادث مفجعة أودت بحياة أربعة أشخاص في الكرك والجيزة

أرشيفية
 
السبت، 17-01-2026 05:04 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني مأدبا تعاملت مع حادثة غرق لثلاثة أشخاص آب وبلغ من العمر ( 53) عام وطفليه ويبلغان من العمر ( 7 و 15 ) عام داخل بركة زراعية في منطقة الجيزة، حيث تمكنت الكوادر من انتشال جثثهم واخلائهم إلى المستشفى.

وأضاف أنه تم التعامل أيضا مع حادثة تعرض شخص للاختناق جراء استنشاقه للغازات المنبعثة من المدفأة في محافظة الكرك، وأسعف للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة.


وأهاب الجميع بالتعامل الأمن والسليم مع وسائل التدفئة وتهوية المنازل بين الحين والآخر.
كما حذرت مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من البرك الزراعية او التجمعات المائية التي تكونت بفعل مياه الأمطار حتى لا يتكرر وقوع مثل هذا النوع من الحوادث.

 
 


