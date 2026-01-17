الأمن يكشف تفاصيل حوادث مفجعة أودت بحياة أربعة أشخاص في الكرك والجيزة

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني مأدبا تعاملت مع حادثة غرق لثلاثة أشخاص آب وبلغ من العمر ( 53) عام وطفليه ويبلغان من العمر ( 7 و 15 ) عام داخل بركة زراعية في منطقة الجيزة، حيث تمكنت الكوادر من انتشال جثثهم واخلائهم إلى المستشفى.

وأضاف أنه تم التعامل أيضا مع حادثة تعرض شخص للاختناق جراء استنشاقه للغازات المنبعثة من المدفأة في محافظة الكرك، وأسعف للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة.