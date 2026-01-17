الأمن يكشف تفاصيل حوادث مفجعة أودت بحياة أربعة أشخاص في الكرك والجيزة

وأضاف أنه تم التعامل أيضا مع حادثة تعرض شخص للاختناق جراء استنشاقه للغازات المنبعثة من المدفأة في محافظة الكرك، وأسعف للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة.
وأهاب الجميع بالتعامل الأمن والسليم مع وسائل التدفئة وتهوية المنازل بين الحين والآخر.
كما حذرت مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من البرك الزراعية او التجمعات المائية التي تكونت بفعل مياه الأمطار حتى لا يتكرر وقوع مثل هذا النوع من الحوادث.
