الأمن يكشف تفاصيل عملية إلقاء القبض على شبكة تبيع أدوات غش إلكترونية للطلاب في إربد

الأربعاء، 20-05-2026 10:28 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تابعوا معلومات وردت وصفحات عرض من خلالها مجهولون معدات إلكترونية للبيع أو للإيجار على الطلاب في محافظة إربد.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات بكافة الطرق الفنية والتحقيقية تم تحديد هوية أربعة أشخاص تورطوا في إنشاء تلك الصفحات وإدارتها، وأُلقي القبض عليهم جميعاً، وضُبط بحوزتهم معدات إلكترونية تُستخدم في عمليات الغش وأحيلت القضية للقضاء.
 
 


أخبار محلية سقوط مسيّرة في منطقة بليلا بمحافظة جرش وإصابة عدد من المنازل بأضرار طفيفة

عربي ودولي كوريا الجنوبية: علينا أن نتخذ قرارنا الخاص بشأن اعتقال نتنياهو

