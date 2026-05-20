الأمن يكشف تفاصيل عملية إلقاء القبض على شبكة تبيع أدوات غش إلكترونية للطلاب في إربد

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات بكافة الطرق الفنية والتحقيقية تم تحديد هوية أربعة أشخاص تورطوا في إنشاء تلك الصفحات وإدارتها، وأُلقي القبض عليهم جميعاً، وضُبط بحوزتهم معدات إلكترونية تُستخدم في عمليات الغش وأحيلت القضية للقضاء.
