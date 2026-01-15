الأمن يكشف تفاصيل عملية السطو على بنك في المفرق

-
أخبار متعلقة
-
قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية
-
رئيس الوزراء ينقل تحيَّات الملك إلى الرئيس اللبناني
-
حسان خلال لقائه بعون: الأردن يقف إلى جانب لبنان وحريص على تفعيل التعاون
-
بنك الملابس الخيري: صالة لتوزيع كسوة الشتاء - بحي التركمان في اربد الأحد والاثنين
-
إجراءات إدارية وتنظيمية مشددة لتعزيز حماية الثروة الحرجية في الكورة
-
حسّان يلتقي مع برّي في عين التينة
-
الأشغال تفتح باب التقديم لبرنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج لعام 2026
-
بحث تنفيذ برنامج تبادل افتراضي بين البلقاء التطبيقية وكلية ميامي ديد كوليج الأميركية