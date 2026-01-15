الخميس 2026-01-15 01:44 م

الأمن يكشف تفاصيل عملية السطو على بنك في المفرق

ب
أرشيفية
 
الخميس، 15-01-2026 12:05 م

الوكيل الإخباري-  كشفت مديرية الأمن العام تفاصيل عملية السطو على بنك في المفرق.

اضافة اعلان

 

وقالت المديرية في بيان، اليوم الخميس، إنها تحقق في حادثة دخول شخصين مجهولين وملثمين لفرع أحد البنوك في محافظة المفرق وسرقة مبلغ 15 ألف دينار تحت التهديد.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية 45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

41

منوعات مشهد يحبس الأنفاس لمظلي يسقط في قلب المحيط بعد عطل قاتل في فلوريدا

ت

شؤون برلمانية القاضي يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

ا

أسواق ومال الاقتصاد البريطاني يسجل نموا بنسبة 0.3 بالمئة بدعم من الصناعة والخدمات

656

منوعات الأكثر تداولًا.. عقاب قاسٍ من امرأة لرجل ركل قطة في الشارع بالبرازيل

مبانٍ مدمرة في جباليا، شمال قطاع غزة

فلسطين 451 شهيدا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار

قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية

أخبار محلية قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية

قب

منوعات كابوس يتحقق في البحر.. فتاة بريطانية تنجو بأعجوبة من هجوم قرش - صور



 






الأكثر مشاهدة