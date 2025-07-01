الأمن يكشف تفاصيل قضية التسمم الكحولي وأسماء المنتجات المسحوبة من السوق

12:06 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فريق التحقيق في قضية التسمم بمادة الكحول الميثيلي (الميثانول) أنهى كافة تحقيقاتهم وتمت إحالة أوراق القضية وكافة الأطراف صباح اليوم الثلاثاء إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى للنظر فيها. اضافة اعلان





وأكد الناطق الإعلامي أنه لا إصابات جديدة بسبب تناول تلك المادة وأن كافة الإصابات التي سجلت يوم أمس الاثنين كانت في لواء ديرعلا وتعود لتناول تلك المشروبات في احدى المناسبات يوم الجمعة الماضية، حيث أسعف وراجع المستشفى 32 شخصا جميعهم ممن تناولوا المشروبات في تلك المناسبة.



وأشار الى أن فرق التحقيق وبمرافقة مندوبين من مؤسسة الغذاء والدواء قاموا بسحب كافة منتجات المصنع من الأسواق والتحفظ عليها.



وبين أنه لغاية الآن نتج عن الحادثة 9 وفيات و47 إصابة جميعها قيد العلاج باستثناء ثلاثة أشخاص تبين بالفحوصات المخبرية خلو عيناتهم من الميثانول.



مرفقا أسماء المنتجات التي ينتجها المصنع والتي تم سحبها من الأسواق .



1- GOLD GOED WhiSKy .

2- RedSun VODKA.

3- 48 VODKA VOLGA.

4- GOLD & BROWN VODKA.

5- GOLD & BROWN WhiSKy.

6-عرق جبلنا.

7- عرق عين سارة.

8- عرق سولاف اكسترا .

9- جن جورج.

10- عرق النادر.

11- عرق النورس.