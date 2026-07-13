الأمن يكشف تفاصيل وفاة ثلاثيني وإصابة آخر في مخيم غزة بجرش

12:01 ص

الوكيل الإخباري- أفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام بوقوع مشاجرة مساء اليوم بين مجموعة من الأشخاص في مخيم غزة بمحافظة جرش، نتج عنها وفاة شخص ثلاثيني وإصابة آخر، حيث تم إسعاف المصاب إلى مستشفى جرش الحكومي، وبوشرت التحقيقات التي قادت إلى إلقاء القبض على المتسبب الرئيسي بحادثة الطعن والوفاة، فيما يجري البحث عن شخص آخر شارك في المشاجرة. اضافة اعلان









