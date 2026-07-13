الإثنين 2026-07-13 12:51 ص

الأمن يكشف تفاصيل وفاة ثلاثيني وإصابة آخر في مخيم غزة بجرش

الأمن يكشف تفاصيل وفاة ثلاثيني وإصابة آخر في مخيم غزة بجرش
الأمن يكشف تفاصيل وفاة ثلاثيني وإصابة آخر في مخيم غزة بجرش
 
الإثنين، 13-07-2026 12:01 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام بوقوع مشاجرة مساء اليوم بين مجموعة من الأشخاص في مخيم غزة بمحافظة جرش، نتج عنها وفاة شخص ثلاثيني وإصابة آخر، حيث تم إسعاف المصاب إلى مستشفى جرش الحكومي، وبوشرت التحقيقات التي قادت إلى إلقاء القبض على المتسبب الرئيسي بحادثة الطعن والوفاة، فيما يجري البحث عن شخص آخر شارك في المشاجرة.اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"دعاية إيرانية".. القيادة المركزية الأمريكية تنفي مقتل ثلاثة عسكريين في الكويت

عربي ودولي "دعاية إيرانية" .. القيادة المركزية الأمريكية تنفي مقتل ثلاثة عسكريين في الكويت

الأمن يلقي القبض على الشخص الثاني المشارك بمشاجرة مخيم غزة في جرش

أخبار محلية الأمن يلقي القبض على الشخص الثاني المشارك بمشاجرة مخيم غزة في جرش

الإمارات تدين الهجوم العدواني على مراكز حدودية في الكويت

عربي ودولي الإمارات تدين الهجوم العدواني على مراكز حدودية في الكويت

الأمن يكشف تفاصيل وفاة ثلاثيني وإصابة آخر في مخيم غزة بجرش

أخبار محلية الأمن يكشف تفاصيل وفاة ثلاثيني وإصابة آخر في مخيم غزة بجرش

ب

أسواق ومال جون بيركنز: هيمنة الدولار تتراجع والإمبراطورية الأمريكية تواجه مرحلة انحسار

حقيقة الأنباء المتداولة حول اعتزال ياسين بونو اللعب دوليًا

كأس العالم حقيقة الأنباء المتداولة حول اعتزال ياسين بونو اللعب دوليًا

نجوم الطرب الأردني يضيئون الأمسية الثالثة من مهرجان صيف عمان

أخبار محلية نجوم الطرب الأردني يضيئون الأمسية الثالثة من مهرجان صيف عمان

ب

أسواق ومال روسيا تعيد فرض الضريبة على صادرات القمح للأسواق الدولية



 
 






الأكثر مشاهدة

 