الأمن يكشف تفاصيل وفاة شاب عشريني في الصويفية

وقالت مديرية الأمن العام في بيان صحفي، إنه ورد بلاغ إلى عمليات مديرية شرطة جنوب عمّان بوقوع مشاجرة في الصويفية.
وأضافت أنه جرى إسعاف الشاب إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب في الرأس، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته.
وأشارت المديرية إلى أنه تم ضبط (3) أشخاص من أطراف المشاجرة، فيما لا يزال التحقيق جاريا للقبض على باقي المتورطين.
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