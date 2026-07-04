الأمن يكشف تفاصيل وفاة شاب عشريني في الصويفية

الوكيل الإخباري- توفي شاب عشريني فجر السبت؛ إثر تعرضه للضرب في الرأس خلال مشاجرة وقعت في الصويفية بالعاصمة عمّان.

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وقالت مديرية الأمن العام في بيان صحفي، إنه ورد بلاغ إلى عمليات مديرية شرطة جنوب عمّان بوقوع مشاجرة في الصويفية.



وأضافت أنه جرى إسعاف الشاب إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب في الرأس، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته.