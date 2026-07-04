السبت 2026-07-04 08:17 م

الأمن يكشف تفاصيل وفاة شاب عشريني في الصويفية

ب
أرشيفية
 
السبت، 04-07-2026 06:27 م

الوكيل الإخباري- توفي شاب عشريني فجر السبت؛ إثر تعرضه للضرب في الرأس خلال مشاجرة وقعت في الصويفية بالعاصمة عمّان.

اضافة اعلان


وقالت مديرية الأمن العام في بيان صحفي، إنه ورد بلاغ إلى عمليات مديرية شرطة جنوب عمّان بوقوع مشاجرة في الصويفية.


وأضافت أنه جرى إسعاف الشاب إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب في الرأس، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته.


وأشارت المديرية إلى أنه تم ضبط (3) أشخاص من أطراف المشاجرة، فيما لا يزال التحقيق جاريا للقبض على باقي المتورطين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي تعافي أول مريض مصاب بإيبولا في فرنسا

ل

أخبار محلية هام للأردنيين قبل شراء وتعبئة قوارير مياه الشرب

ب

أخبار محلية الغذاء والدواء: حملات رقابية على مدار الساعة لحماية صحة المواطنين

ل

أخبار محلية الأشغال: ​إعادة فتح طريق وادي عربة الرئيسي بعد إنجاز عبارة غرندل الصندوقية

تت

كأس العالم المغرب ضد كندا.. الموعد والتشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

ب

أخبار محلية الأمن يكشف تفاصيل وفاة شاب عشريني في الصويفية

ل

فن ومشاهير تدهور مفاجئ في صحة الفنان فضل شاكر ونقله إلى المستشفى

ب

أخبار محلية بحث التعاون بين مهرجان جرش وجمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر



 
 






الأكثر مشاهدة

 