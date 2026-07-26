الأمن يكشف تفاصيل وفاة شخص داخل حفرة في الزرقاء

09:05 ص

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ في مديرية دفاع مدني الزرقاء، وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ الدولي، تعاملت اليوم مع حادثة شخص حوصر داخل حفرة في أحد المنازل بمحافظة الزرقاء. اضافة اعلان





وأضاف الناطق الإعلامي أن الفرق المتخصصة باشرت عمليات الإنقاذ فور وصولها إلى الموقع، حيث عملت على تحرير الشخص المحاصر باستخدام المعدات الفنية المتخصصة، إلا أنه كان قد فارق الحياة.



وأشار إلى أنه تم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.





