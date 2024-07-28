الأمن يكشف حقيقة وجود عصابات متخصصة بافتعال الحوادث في الأردن

07:11 م

الوكيل الإخباري - نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ما نشره أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبر احدى البرامج حول وجود عصابات متخصصة بافتعال الحوادث ضد السيّاح والمركبات السياحية .



وأكد أنّ ما احتواه الفيديو ما هو إلا تضخيم للموضوع بهدف اثارة الرأي العام وحمل انطباعا سلبيا قد يوثر على السياحة.



وبيّن أنّ مديرية الأمن العام كانت أول من نشر تحذيرات عن بعض حالات افتعال الحوادث وفي أكثر من مناسبة وكيفية التعامل معها وتجنّبها والتحقيق فيها، وأن ما تم التعامل معه هو عدد محدود من تلك القضايا التي لا ترقى للظاهرة أو للعصابات .



وجدد الناطق الإعلامي دعوة كافة السائقين وفي حال حدوث أي حادث مروي معهم لا قدر الله اتباع الإجراءات المرورية اللازمة حيال ذلك ابتداءً من الإبلاغ على هاتف الطوارئ الموحد ٩١١