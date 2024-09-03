الأمن يكشف سبب الازدحام والتأخير على طريق المدينة الطبية

الوكيل الإخباري- قال مندوب غرفة عمليات ادارة السير المركزية، إن حادث تصادم بين 5 مركبات وقع صباح اليوم الثلاثاء على طريق المدينة الطبية باتجاه دوار الشعب نتيجة التتابع القريب، فيما تواجدت الفرق المختصة للدلالة والارشاد وإزالة الأثر المروري وتسيير حركة السير.

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وتسبب الحادث بازدحام شديد جدا في هذا الشارع الحيوي، بخاصة وأن القادمين من محافظات شمال وغرب المملكة نحو عمان يشكل لهم هذا الشارع المنفذ الوحيد.

ولا يعلم إذا ما كانت وقعت إصابات بالحادث ام لا.



وأضاف المندوب خلال التقرير المروري اليومي أن حادث تصادم وقع بين 3 مركبات على جسر النشا، بالاضافة الى تدهور مركبة اعلى جسر الداخلية نتيجة فقدان السيطرة ونتج عنه اصابة السائق وتم اسعافه للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



واشار الى وقوع حادث اصطدام مركبة بجسم ثابت بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية مما أدى الى اصابة السائق، فيما اظهر التقرير المروري ان سبب الحادث هو القيادة بصورة استعراضية ومتهورة.





