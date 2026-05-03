الأمن يكشف ما جرى العثور عليه داخل طرد وصل إلى مطار الملكة علياء

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً خاصاً من إدارة مكافحة المخدرات تولى منذ ثلاثة أسابيع متابعة شبكة جرمية لترويج المخدرات في العاصمة، حيث عمل على طول تلك المدّة على مراقبة عدد من المشبوهين وأصحاب الأسبقيات بقضايا ترويج المخدرات بعد ورود معلومات حول تشكيلهم لشبكة جرمية لترويج المخدرات على نطاق واسع في مختلف مناطق العاصمة.



وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الفريق التحقيقي تمكّن بعد جمع المعلومات وتتبع الأشخاص المشتبه بهم من تحديد تسعة أشخاص من أعضاء تلك الشبكة من بينهم ثلاث فتيات تم استخدامهن لغايات التمويه، وتمكن الفريق من تحديد أساليبهم في التمويه من خلال استخدام عدد كبير من المركبات التي يتم تمييزها باستمرار إضافة إلى عدد من الشقق السكنية.



وتابع الناطق الإعلامي أنّه بعد اكتمال كافّة المعلومات وأماكن تواجد أعضاء تلك الشبكة قامت الفرق بمداهمتهم جميعاً في مواقع وجودهم وداخل مركباتهم في الوقت ذاته، حيث أُلقي القبض عليهم جميعاً بعد أنْ أبدى عدد منهم مقاومة للقوة الأمنيّة وضُبط داخل الشقق والمركبات التي قاموا باستخدامها كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة للبيع ( ١ كغم من مادة الكريستال القاتلة و ٣ كفوف حشيش وآلاف الحبوب المخدرة، إضافة إلى كمّيات أخرى من تلك المواد المقطّعة والمغلّفة والمعدّة للبيع ) وجرت إحالتهم جميعاً للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة .



وفي قضاء الأزرق تم رصد بالون قادم عبر الحدود وجرت متابعته والتعامل معه وإسقاطه وعُثر داخله على ٩٧ ألف حبة مخدرة وبوشر التحقيق لتحديد مستلم البالون.



فيما اشتبه في مطار الملكة علياء الدولي بطرد قادم للمملكة من إحدى الدول الأجنبية وتبيّن بعد تفتيشه أنّه يحوي خمسة جالونات من مادة GBL المخدرة وبمتابعة الطرد تم تحديد هوية مستقبله وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات.



وفي محافظة مادبا أُلقي القبض على شخصين أحدهما خطر ومسلّح ويُعد من أخطر المروجين في المحافظة بعد جمع المعلومات حولهما وتحديد مكاني وجودهما، وضُبط بحوزتهما على ٣ كغم من مادة الماريجوانا المخدرة و ١ كغم من مادة الكريستال القاتلة، فيما جرى في محافظة إربد مداهمة مروجَين اثنين للمخدرات وإلقاء القبض عليهما وضُبط بحوزتهما ٥ كفوف حشيش و ١٠٠٠ حبّة مخدرة.

