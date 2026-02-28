السبت 2026-02-28 03:30 م

الأمن يكشف مواقع سقوط شظايا الصواريخ في الأردن

جانب من سقوط الشظايا
 
السبت، 28-02-2026 02:12 م
الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الامن العام ان كوادر الدفاع المدني والشرطة  تعاملت منذ صباح اليوم السبت ولغاية الساعة الثانية ظهرا مع (12) بلاغ ناتج عن سقوط أجسام وشظايا في محافظات العاصمة والزرقاء وجرش ومادبا واربد دون ان ينتج عنها اية إصابات بالأرواح وانما اضرار مادية فقط اضافة اعلان

 
وتدعو مديرية الأمن العام الأخوة المواطنين الالتزام بالارشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارىء الموحد(911) في حال وجود اي مشاهدات.
 
 


