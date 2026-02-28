الأمن يلاحق صفحات تنشر الأكاذيب وتشكك بمؤسسات الدولة

10:24 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابع حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنشر معلومات خاطئة بهدف تضليل الرأي العام أو التشكيك بمؤسسات الدولة. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تحديد عدد من أصحاب تلك الحسابات وجرى التعميم عنهم، وفيما تتابع كذلك صفحات تبيّن بأنها تنشر من خارج المملكة.



وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم نشر أيّة فيديوهات أو معلومات قبل التأكد منها ومن الجهات الرسمية التي تبادر دوما بنشر كل ما يهم الرأي العام، لا سيّما في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري.





