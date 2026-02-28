الأمن يلاحق صفحات تنشر الأكاذيب وتشكك بمؤسسات الدولة

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تحديد عدد من أصحاب تلك الحسابات وجرى التعميم عنهم، وفيما تتابع كذلك صفحات تبيّن بأنها تنشر من خارج المملكة.
وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم نشر أيّة فيديوهات أو معلومات قبل التأكد منها ومن الجهات الرسمية التي تبادر دوما بنشر كل ما يهم الرأي العام، لا سيّما في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري.
-
أخبار متعلقة
-
المومني: الأردن جاهز للتعامل مع أي تحديات إقليمية
-
إحباط محاولة اختراق سيبراني استهدفت موقع معهد الإعلام الأردني
-
وزير السياحة يعلن تشكيل فريق طوارئ لمتابعة التطورات الإقليمية
-
"التعليم العالي": قرار تعليق دوام الجامعات متروك لرؤسائها
-
تحذير هام من وزارة الخارجية لجميع المواطنين الأردنيين خارج المملكة
-
الملك وأمير قطر يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في المنطقة
-
أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا صاروخية
-
هام من الأمن العام لجميع الأردنيين حول التعامل مع الأجسام المتفجرة والغربـية