الثلاثاء 2026-03-17 06:45 م

الأمن يلقي القبض على السائق المعتدي على الطفلة والتحقيقات تكشف أنه والدها

الصورة تعبيرية
 
الإثنين، 16-03-2026 08:36 م
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه في ظهر هذا اليوم الاثنين، ورد فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله سائق حافلة نقل طلاب صغيرة يقوم بالاعتداء جسدياً على طفلة في أثناء نقلها إلى المدرسة وتبيّن بأنّه جرى تصويره شرق العاصمة .اضافة اعلان

 
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تحديد هوية ذلك السائق وجرى إلقاء القبض عليه بعد تحديد مكان وجوده، وتبيّن من خلال التحقيقات بأنّ الطفلة المعتدى عليها ابنته، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحويله لإدارة حماية الأسرة لإجراء متابعات أسرية واجتماعية للطفلة بما يضمن عدم تعرّضها للأذى مستقبلاً.
 
 


أخبار محلية وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين

أخبار محلية الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الثلاثاء

أخبار الشركات "وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

أخبار محلية عاجل الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص

أخبار محلية وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين

أخبار محلية عاجل الملك وعاهل البحرين يشددان على ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر



 






