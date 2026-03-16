الأمن يلقي القبض على السائق المعتدي على الطفلة والتحقيقات تكشف أنه والدها

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه في ظهر هذا اليوم الاثنين، ورد فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله سائق حافلة نقل طلاب صغيرة يقوم بالاعتداء جسدياً على طفلة في أثناء نقلها إلى المدرسة وتبيّن بأنّه جرى تصويره شرق العاصمة .





وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تحديد هوية ذلك السائق وجرى إلقاء القبض عليه بعد تحديد مكان وجوده، وتبيّن من خلال التحقيقات بأنّ الطفلة المعتدى عليها ابنته، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحويله لإدارة حماية الأسرة لإجراء متابعات أسرية واجتماعية للطفلة بما يضمن عدم تعرّضها للأذى مستقبلاً.





