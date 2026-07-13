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الأمن يلقي القبض على الشخص الثاني المشارك بمشاجرة مخيم غزة في جرش

الأمن يلقي القبض على الشخص الثاني المشارك بمشاجرة مخيم غزة في جرش
الأمن يلقي القبض على الشخص الثاني المشارك بمشاجرة مخيم غزة في جرش
 
الإثنين، 13-07-2026 12:37 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الثاني المشارك في المشاجرة التي وقعت في محافظة جرش، بعد تحديد مكان وجوده.اضافة اعلان


وأفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام قبل قليل بوقوع مشاجرة مساء اليوم الأحد بين مجموعة من الأشخاص في مخيم غزة بمحافظة جرش، نتج عنها وفاة شخص ثلاثيني وإصابة آخر، حيث تم إسعاف المصاب إلى مستشفى جرش الحكومي، وبوشرت التحقيقات التي قادت إلى إلقاء القبض على المتسبب الرئيسي بحادثة الطعن والوفاة، فيما يجري البحث عن شخص آخر شارك في المشاجرة.

 
 


gnews

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