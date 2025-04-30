الأربعاء 2025-04-30 03:23 م
 

الأمن يلقي القبض على شخص من جنسية عربية قتل أحد الأشخاص في الزرقاء

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 30-04-2025 01:57 م
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد أمس بلاغ لمديرية شرطة محافظة الزرقاء بالعثور على جثة لأحد الأشخاص داخل شقة في المحافظة، حيث تم التحرك إلى المكان، وبالكشف عن الجثة تبين تعرضه للقتل عن طريق الطعن بواسطة أداة حادة.اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي أنه شُكّل فريق تحقيقي من البحث الجنائي وشرطة الزرقاء لمتابعة التحقيقات، والتي قادتهم مباشرة للاشتباه بشخص من جنسية عربية، تبين أنه توارى عن الأنظار.

وتابع الناطق الإعلامي أن فريق التحقيق واصل متابعة البحث وجمع المعلومات حول المشتبه به، ليتم مساء أمس تحديد مكان تواجده، ومداهمته، وإلقاء القبض عليه، وضبط بحوزته الأداة الحادة المستخدمة في الجريمة، ومتعلقات شخصية تعود للمغدور، واعترف بالتحقيق معه بارتكاب الجريمة إثر خلاف لحظي حصل بينه وبين المغدور، وأُحيلت القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.
 
gnews

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