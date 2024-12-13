 
الجمعة 2024-12-13 06:13 م
 

الأمن يلقي القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 13-12-2024 04:52 م
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة إربد مساء اليوم بوجود جثة لشخص أربعيني في أحد الشوارع العامة إثر إصابته بعيار ناري، وعلى الفور تحركت  المجموعات الأمنية للمكان وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي.اضافة اعلان


وأكّد أنّ التحقيقات التي قامت بها كوادر البحث الجنائي وشرطة إربد قادت مباشرة لتحديد هوية الفاعل وجرى تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته سلاح ناري  وبوشرت التحقيقات.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الأمن يلقي القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد

الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الفرنسي الجديد

عربي ودولي الرئيس الفرنسي يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء

الجولة الرابعة للحوار الإستراتيجي بين مصر والصين

عربي ودولي مصر: القوة العسكرية وغطرستها لن تحقق الاستقرار لإسرائيل

إدارة مياه محافظة عجلون

أخبار محلية عجلون: 10ملايين دينار لتحسين شبكات المياه

وزارة التنمية

أخبار محلية التنمية الاجتماعية: مغادرة 23 مصابا بحريق دار مسنين المستشفى

غزة

فلسطين استشهاد 10فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة

مستشفى البشير

أخبار محلية مدير مستشفيات البشير: خروج 12 مسنا والحالات الأخرى قيد التقييم



 




الأكثر مشاهدة