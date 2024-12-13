الأمن يلقي القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد

وأكّد أنّ التحقيقات التي قامت بها كوادر البحث الجنائي وشرطة إربد قادت مباشرة لتحديد هوية الفاعل وجرى تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته سلاح ناري وبوشرت التحقيقات.
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