الأمن ينشر تفاصيل مداهمات وحملات أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 18 تاجر ومروج للمخدرات

03:09 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في الإدارة تعاملوا خلال الأيام الماضية مع ثماني قضايا وحملات أمنية نوعية في مختلف مناطق المملكة، أُلقي خلالها القبض على 18 تاجراً ومروجاً، من ضمنهم 3 أشخاص مصنفون بالخطرين جداً، وضُبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة. اضافة اعلان





وأبرز تلك القضايا كانت في غرب البلقاء، حيث تمكّن فريق تحقيقي خاص من متابعة ورصد أحد تجار المخدرات المصنف بالخطر جداً والمسلح، والمطلوب بـ21 طلباً، والمتواري عن الأنظار، إذ تمكن الفريق بعد أسابيع من التحقيق والمراقبة من تحديد مكان وجوده، وجرت مداهمته على الفور، وأُلقي القبض عليه بعد محاولته الفرار، وضُبط بحوزته كمية من مادة الماريجوانا المخدرة.



وفي لواء الرمثا، نُفذت حملة أمنية مشتركة على مطلوبين ومروجين للمخدرات، أُلقي القبض خلالها على 7 أشخاص، أحدهم مصنف بالخطر، وضُبطت بحوزة المقبوض عليهم كميات من المواد المخدرة.

وفي البادية الشمالية، دُوهم أحد تجار المخدرات المصنفين بالخطر بعد تحديد مكان وجوده، وأُلقي القبض عليه برفقة شخص آخر، وبتفتيش المكان ضُبط بحوزتهما نصف كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة.



وفي محافظة معان، جرى تتبع أحد تجار المخدرات بعد ورود معلومات حول حيازته لكميات من الحبوب المخدرة، وأُلقي القبض عليه داخل مركبته، وبتفتيشها عُثر على 14 ألف حبة مخدرة وسلاح ناري.



وفي محافظة عجلون، أُلقي القبض على تاجر للمخدرات بعد جمع المعلومات حوله والتأكد من قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة وتوزيعها على المروجين في محافظات الشمال، وضُبط بحوزته 12 ألف حبة مخدرة، و9 كفوف حشيش، وكمية من مادة الكريستال المخدرة.



وفي العاصمة، تم التعامل مع ثلاث قضايا نوعية، أُلقي القبض في الأولى على تاجرين للمخدرات، وضُبط بحوزتهما 10 آلاف حبة مخدرة و43 كف حشيش.



وفي القضية الثانية، أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المواد المخدرة، وضُبط بحوزتهم 10 كفوف من مادة الحشيش. أما في القضية الثالثة، فدُوهم أحد مروجي المخدرات، وضُبط بحوزته خمسة كفوف حشيش وكميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع.





