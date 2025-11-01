الأمن ينعى أسامة المساعيد

ونقل العقيد النوايسة أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي الجهاز إلى ذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وشارك في تشييع الجثمان نائب مدير شرطة البادية الشمالية العقيد إبراهيم الحجايا، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
