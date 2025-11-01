السبت 2025-11-01 12:21 م
 

الأمن ينعى أسامة المساعيد

مبنى مديرية الأمن العام.
السبت، 01-11-2025 08:49 ص
الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، شارك قائد وحدة الواجبات الميدانية العقيد رداد النوايسة في تشييع جثمان العريف أسامة المساعيد من مرتب مديرية العمليات والسيطرة / وحدة الواجبات الميدانية، إلى مقبرة الحميدية في البادية الشمالية.اضافة اعلان


ونقل العقيد النوايسة أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي الجهاز إلى ذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وشارك في تشييع الجثمان نائب مدير شرطة البادية الشمالية العقيد إبراهيم الحجايا، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 
