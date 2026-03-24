الأمن ينعى الرائد معاذ النعيمات

الوكيل الإخباري- مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة محافظة الكرك العميد غازي الرعود، بتشييع جثمان الرائد معاذ موسى النعيمات، إلى مقبرة بلدة بسطة في محافظة معان.

ونقل العميد الرعود ، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام، وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



كما وشارك بتشييع الجثمان مدير شرطة محافظة معان العميد باسم العجارمة وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.