الثلاثاء 2026-07-21 07:58 م

الأمن ينعى الرقيب محمد المحادين

تشييع جثمان الرقيب محمد سامي سلامة المحادين
تشييع جثمان الرقيب محمد سامي سلامة المحادين
 
الثلاثاء، 21-07-2026 07:11 م

الوكيل الإخباري-   مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة شمال عمان العميد هشام الشمايلة، بتشييع جثمان الرقيب محمد سامي سلامة المحادين الى مقبرة شمال عمان.

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ونقل العميد الشمايلة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


كما وشارك بتشييع الفقيد مدير إدارة الأبنية العميد هيثم العزام وعدد من مرتبات الأمن العام من مختلف تشكيلات المديرية.

 
 


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