الأمن ينعى الرقيب محمد المحادين

الوكيل الإخباري- مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة شمال عمان العميد هشام الشمايلة، بتشييع جثمان الرقيب محمد سامي سلامة المحادين الى مقبرة شمال عمان.

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ونقل العميد الشمايلة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.