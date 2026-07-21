الأمن ينعى الرقيب محمد المحادين

ونقل العميد الشمايلة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
كما وشارك بتشييع الفقيد مدير إدارة الأبنية العميد هيثم العزام وعدد من مرتبات الأمن العام من مختلف تشكيلات المديرية.
-
أخبار متعلقة
-
"الخدمة والإدارة العامة" تختتم مناقشة مشروع جدول تشكيلات الوظائف
-
سلامة: سرقة المياه بالعقبة قد تُصنف كجريمة اقتصادية
-
مستشفى الرمثا: توجيهات رئيس الوزراء تشمل توسعة المستشفى وصيانة أقسامه وتحديث تجهيزاته
-
الأمن يحل لغز جريمة قتل طفلة في الكرك بعد محاولة ذويها الإيهام بغرقها
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك بتشييع جثمان الرائد المتقاعد جنكات
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخصاونة وأبو رمان والعواملة
-
الملك ينعى الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات
-
اختتام مشروع الوظائف الخضراء في الأردن