الأمن ينعى الشرطي أحمد المطرمي

الوكيل الإخباري- نعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله عبد ربه المعايطة، وجميع منتسبي مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، بمزيد من الحزن والأسى، المرحوم بإذن الله الشرطي أحمد نضال عبدالمجيد المطرمي، ثر حادث سير مؤسف.



تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.



إنا لله وإنا إليه راجعون.

