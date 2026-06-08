الأمن ينعى الشرطي أنس الخوالدة

ونقل العميد الجبور أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام إلى ذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وشارك بتشييع الفقيد، قائد وحدة انضباط الأمن العام العميد مازن عبيدات، وعدد من مرتبات الأمن العام من مختلف التشكيلات.
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