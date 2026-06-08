الأمن ينعى الشرطي أنس الخوالدة

الوكيل الإخباري- مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة الطفيلة العميد عمر الجبور بتشييع جثمان الشرطي أنس إبراهيم أحمد الخوالدة، من مرتبات مكتب المفتش العام / وحدة انضباط الأمن العام، الى مقبرة القادسية بمحافظة الطفيلة.

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ونقل العميد الجبور أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام إلى ذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.