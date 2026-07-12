الأمن ينعى العريف قيس العمور

ونقل العقيد الرقاد،أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام، وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
كما شارك بتشييع الجثمان نائب مدير دفاع مدني شرق إربد المقدم طايل الذنيبات، وضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
إنا للّه وإنّا إليه راجعون
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