الأحد 2026-07-12 09:15 ص

الأمن ينعى العريف قيس العمور

الأمن ينعى العريف قيس العمور
الأمن ينعى العريف قيس العمور
 
الأحد، 12-07-2026 08:32 ص

الوكيل الإخباري-   مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك  نائب مدير شرطة محافظة إربد العقيد فراس الرقاد، بتشييع جثمان العريف قيس وليد العمور إلى مقبرة بلدة سمر في محافظة إربد. 

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ونقل العقيد الرقاد،أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام، وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


كما شارك بتشييع الجثمان نائب مدير دفاع مدني شرق إربد المقدم طايل الذنيبات، وضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.


إنا للّه وإنّا إليه راجعون

 
 


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