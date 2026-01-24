السبت 2026-01-24 10:43 ص

الأمن ينعى العقيد المتقاعد إسماعيل الغوانمة

العقيد المتقاعد إسماعيل محمد محمود الغوانمة
جانب من تشييع الجثمان
 
السبت، 24-01-2026 10:03 ص

الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة إربد العقيد فراس الرقاد، بتشييع جثمان العقيد المتقاعد إسماعيل محمد محمود الغوانمة إلى مقبرة بلدة أرحابا في محافظة إربد.

ونقل العقيد الرقاد أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما شارك بتشييع الجثمان نائب مدير شرطة محافظة عجلون العقيد عمر بني مصطفى، ونائب مدير دفاع مدني غرب إربد المقدم حسين العبادي، ومدير أركان قيادة درك الشمال المقدم سلطان العبادي، وضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.

اضافة اعلان

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ى

طب وصحة كيف تتمرد أدمغتنا حين نحرمها من النوم؟ دراسة تكشف الحقائق

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي ارتفاع جنوني على أسعار الذهب في الأردن السبت

غ

طب وصحة 8 فوائد مذهلة لتناول ملعقة عسل صباحيًا.. لن تصدق تأثيرها!

ا

منوعات أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض.. سماء أوروبا تتحول إلى اللون الأحمر - صور

العقيد المتقاعد إسماعيل محمد محمود الغوانمة

أخبار محلية الأمن ينعى العقيد المتقاعد إسماعيل الغوانمة

واشنطن تتحضر لاجتماع عسكري نادر يضم 34 دولة

عربي ودولي واشنطن تتحضر لاجتماع عسكري نادر يضم 34 دولة

يببب

منوعات حفل زفاف مرعب.. الأرض تنشق فجأة وكادت تبتلع العروسين والمدعوين في الهند - فيديو

ارشيفية

عربي ودولي قتيل و15 جريحا بضربات روسية على أوكرانيا



 






الأكثر مشاهدة