الأمن ينعى العقيد المتقاعد إسماعيل الغوانمة

ونقل العقيد الرقاد أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
كما شارك بتشييع الجثمان نائب مدير شرطة محافظة عجلون العقيد عمر بني مصطفى، ونائب مدير دفاع مدني غرب إربد المقدم حسين العبادي، ومدير أركان قيادة درك الشمال المقدم سلطان العبادي، وضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
