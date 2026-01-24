الأمن ينعى العقيد المتقاعد إسماعيل الغوانمة

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة إربد العقيد فراس الرقاد، بتشييع جثمان العقيد المتقاعد إسماعيل محمد محمود الغوانمة إلى مقبرة بلدة أرحابا في محافظة إربد.



ونقل العقيد الرقاد أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



كما شارك بتشييع الجثمان نائب مدير شرطة محافظة عجلون العقيد عمر بني مصطفى، ونائب مدير دفاع مدني غرب إربد المقدم حسين العبادي، ومدير أركان قيادة درك الشمال المقدم سلطان العبادي، وضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.

