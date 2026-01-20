الأمن ينعى اللواء المتقاعد إبراهيم الصرايرة

07:31 ص

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، شارك مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد نورز هاكوز، بتشييع جثمان اللواء المتقاعد إبراهيم محمد خلف الصرايرة إلى مقبرة مؤتة/ محافظة الكرك. اضافة اعلان





ونقل العميد هاكوز أحرّ مشاعر العزاء والمواساة، باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام، لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



وشارك بالتشييع مدير مديرية الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين، وقائد أمن إقليم الجنوب العميد محمود الفايز، ومدير شرطة محافظة الكرك العميد غازي الرعود، وقائد درك مؤاب العقيد الركن محمد المشاقبة، ومدير دفاع مدني الكرك العقيد مصعب الدعجة، وعدد من مرتبات المديرية من مختلف التشكيلات.

