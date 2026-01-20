الثلاثاء 2026-01-20 08:40 ص

الأمن ينعى اللواء المتقاعد إبراهيم الصرايرة

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، شارك مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد نورز هاكوز، بتشييع جثمان اللواء المتقاعد إبراهيم محمد خلف الصرايرة إلى مقبرة مؤتة/ محافظة الك
جانب من تشييع الجثمان
 
الثلاثاء، 20-01-2026 07:31 ص
الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، شارك مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد نورز هاكوز، بتشييع جثمان اللواء المتقاعد إبراهيم محمد خلف الصرايرة إلى مقبرة مؤتة/ محافظة الكرك.اضافة اعلان


ونقل العميد هاكوز أحرّ مشاعر العزاء والمواساة، باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام، لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وشارك بالتشييع مدير مديرية الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين، وقائد أمن إقليم الجنوب العميد محمود الفايز، ومدير شرطة محافظة الكرك العميد غازي الرعود، وقائد درك مؤاب العقيد الركن محمد المشاقبة، ومدير دفاع مدني الكرك العقيد مصعب الدعجة، وعدد من مرتبات المديرية من مختلف التشكيلات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أقوى عاصفة شمسية منذ 20 عامًا تهدد الأرض خلال ساعات

منوعات أقوى عاصفة شمسية منذ 20 عامًا تهدد الأرض خلال ساعات

خبير: ضم ترامب غرينلاند سيشكل كارثة لـ"الناتو"

عربي ودولي خبير: ضم ترامب غرينلاند سيشكل كارثة لـ"الناتو"

6 إصابات متوسطة بحوادث مرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أخبار محلية 6 إصابات متوسطة بحوادث مرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية

عناصر قوى الأمن الداخلي السوري

عربي ودولي سوريا.. مسؤول بالحسكة يدعو سكانها للحفاظ على السلم الأهلي بالمدينة

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، شارك مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد نورز هاكوز، بتشييع جثمان اللواء المتقاعد إبراهيم محمد خلف الصرايرة إلى مقبرة مؤتة/ محافظة الك

أخبار محلية الأمن ينعى اللواء المتقاعد إبراهيم الصرايرة

محطة كهرباء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة_أسماء

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان طقس اليوم الثلاثاء غالباً مشمس وبارد في أغلب المناطق، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء - تحذيرات



 






الأكثر مشاهدة