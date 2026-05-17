الأحد 2026-05-17 06:33 ص

الأمن ينعى الملازم ثاني أحمد الوادي

الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان الملازم ثاني أحمد عبد العزيز علي الوادي
الوكيل الإخباري-   مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير إدارة الصيانة بالإنابة العقيد المهندس هيثم البطارسة، بتشييع جثمان الملازم ثاني أحمد عبد العزيز الوادي، إلى مقبرة بلدة زوبيا في محافظة إربد. 

ونقل العقيد البطارسة، أحرَّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام، وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


كما شارك بتشييع الجثمان نائب مدير شرطة محافظة إربد بالإنابة العقيد عصام العجارمة، وعدد من مرتبات مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.


                         

 
 


