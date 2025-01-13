الأمن ينعى الملازم طالب عبد الولي.. ويشيعه إلى مثواه الأخير

وشارك قائد أمن إقليم العاصمة العميد عاهد الشرايدة يوم أمس ، بتشييع جثمان الملازم١ طالب أحمد عبدالوالي إلى مقبرة بلدة كريمة غرب محافظة إربد .
ونقل العميد الشرايدة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وشارك في تشييع جثمان الفقيد ، عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من كافة التشكيلات.
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