 
الإثنين 2025-01-13 07:50 ص
 

الأمن ينعى الملازم طالب عبد الولي.. ويشيعه إلى مثواه الأخير

خلال تشييع الجثمان يوم أمس
خلال تشييع الجثمان يوم أمس
الإثنين، 13-01-2025 07:38 ص

الوكيل الإخباري-   نعى مدير الامن العام وكافة منتسبي مديرية الامن العام الملازم اول طالب احمد عبدالوالي .

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وشارك قائد أمن إقليم العاصمة العميد عاهد الشرايدة يوم أمس ، بتشييع جثمان الملازم١ طالب أحمد عبدالوالي إلى مقبرة بلدة كريمة غرب محافظة إربد .

 

ونقل العميد الشرايدة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وشارك في تشييع جثمان الفقيد ، عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من كافة التشكيلات.


 
gnews

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