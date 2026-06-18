الخميس 2026-06-18 09:55 ص

الأمن ينعى النقيب مي الهوده

تشييع جثمان النقيب مي محمد عبدالرحمن الهوده
تشييع جثمان النقيب مي محمد عبدالرحمن الهوده
 
الخميس، 18-06-2026 08:41 ص

الوكيل الإخباري-   مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، بتشييع جثمان النقيب مي محمد عبدالرحمن الهوده من مرتب إدارة ترخيص السواقين والمركبات الى مقبرة شفا بدران.

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ونقل العميد القرعان، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيدة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.


كما وشارك بتشييع الفقيدة مدير شرطة شمال عمان العميد سامي الرعود وعدد من مرتبات الأمن العام من مختلف تشكيلات المديرية.

 
 


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