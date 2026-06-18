الأمن ينعى النقيب مي الهوده

ونقل العميد القرعان، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيدة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
كما وشارك بتشييع الفقيدة مدير شرطة شمال عمان العميد سامي الرعود وعدد من مرتبات الأمن العام من مختلف تشكيلات المديرية.
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