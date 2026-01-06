الثلاثاء 2026-01-06 08:29 ص

الأمن ينعى سعد محفوظ

تشييع جثمان الرقيب سعد محمد جمعة محفوظ
تشييع جثمان الرقيب سعد محمد جمعة محفوظ
الثلاثاء، 06-01-2026 06:28 ص

الوكيل الإخباري-   مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير إدارة الصيانة العميد المهندس جمال ابو شقير ومدير شرطة شرق عمان العميد فراس الرهايفة، بتشييع جثمان الرقيب سعد محمد جمعة محفوظ من مرتب إدارة الصيانة، الى المقبرة الإسلامية/ سحاب.

ونقل العميد ابو شقير، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


وشارك بتشيع الجثمان عدد من مرتبات المديرية من مختلف التشكيلات.


                       إنا لله وإنا إليه راجعون

 
 


