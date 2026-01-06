الأمن ينعى سعد محفوظ

ونقل العميد ابو شقير، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وشارك بتشيع الجثمان عدد من مرتبات المديرية من مختلف التشكيلات.
إنا لله وإنا إليه راجعون
