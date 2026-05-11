الإثنين 2026-05-11 09:21 ص

الأمن ينعى عبدالله عودة مسلم

جانب من تشييع الجثمان
 
الإثنين، 11-05-2026 08:25 ص

الوكيل الإخباري-   ‏مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير مديرية العمليات والسيطرة العميد ياسر محمد العساسفه، بتشييع جثمان الشرطي عبدالله عودة مسلم إلى مقبرة بلدة غريسا في لواء الهاشمية محافظة الزرقاء. 

‏ ونقل العميد العساسفه، أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية، لذوي الفقيد سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. 


‏كما شارك بتشييع الجثمان، مدير شرطة محافظة الزرقاء العميد الدكتور يزن الجراح، مدير دفاع مدني محافظة الزرقاء العقيد عيسى الزغايبه، قائد وحدة حماية  الاستثمار العقيد علي الخوالده وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات. 

 
 


