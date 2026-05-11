الأمن ينعى عبدالله عودة مسلم

الوكيل الإخباري- ‏مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير مديرية العمليات والسيطرة العميد ياسر محمد العساسفه، بتشييع جثمان الشرطي عبدالله عودة مسلم إلى مقبرة بلدة غريسا في لواء الهاشمية محافظة الزرقاء.

‏ ونقل العميد العساسفه، أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية، لذوي الفقيد سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.