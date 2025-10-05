الأمن ينعى عصام الهزايمة

ونقل العقيد المعاني أحرّ مشاعر العزاء والمواساة، باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية، إلى ذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
كما شارك في تشييع جثمان الفقيد كل من:
نائب مدير شرطة محافظة إربد، العقيد فراس الرقاد،
نائب مدير مديرية دفاع مدني غرب إربد، المقدم حسين العبادي،
نائب مدير درك الشمال، المقدم أحمد العدوان،
وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد من مختلف تشكيلات مديرية الأمن العام.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
