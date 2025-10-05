الأحد 2025-10-05 07:32 ص
 

الأمن ينعى عصام الهزايمة

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الأحد، 05-10-2025 06:14 ص

الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير إدارة النقليات، العقيد المهندس أيمن المعاني، في تشييع جثمان الوكيل عصام عبدالله الهزايمة إلى مقبرة بلدة زحر في محافظة إربد.

ونقل العقيد المعاني أحرّ مشاعر العزاء والمواساة، باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية، إلى ذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما شارك في تشييع جثمان الفقيد كل من:

نائب مدير شرطة محافظة إربد، العقيد فراس الرقاد،

نائب مدير مديرية دفاع مدني غرب إربد، المقدم حسين العبادي،

نائب مدير درك الشمال، المقدم أحمد العدوان،

وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد من مختلف تشكيلات مديرية الأمن العام.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 
