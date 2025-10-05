الأمن ينعى عصام الهزايمة

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير إدارة النقليات، العقيد المهندس أيمن المعاني، في تشييع جثمان الوكيل عصام عبدالله الهزايمة إلى مقبرة بلدة زحر في محافظة إربد.

