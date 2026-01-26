الإثنين 2026-01-26 06:14 ص

الأمن ينعى نور الدين القرعان

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير العمليات والتدريب لقوات الدرك العميد الركن موسى الوديان، بتشييع جثمان الوكيل نور الدين القرعان، إلى مقبرة بلدة الطيبة في محافظة إربد.


ونقل العميد الوديان أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما شارك بتشييع الجثمان قائد درك العقبة العقيد الركن سطام الخوالدة، ونائب مدير شرطة غرب إربد العقيد الدكتور محمود النعيمات، وقائد كتيبة درك 18، ونائب مدير دفاع مدني غرب إربد، وضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
 
 


