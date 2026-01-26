الأمن ينعى نور الدين القرعان

ونقل العميد الوديان أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
كما شارك بتشييع الجثمان قائد درك العقبة العقيد الركن سطام الخوالدة، ونائب مدير شرطة غرب إربد العقيد الدكتور محمود النعيمات، وقائد كتيبة درك 18، ونائب مدير دفاع مدني غرب إربد، وضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
-
أخبار متعلقة
-
إصابة 4 أشخاص في جرش إثر تصادم مركبتين
-
البريزات يبحث وشركة السمنة الحقلية دراسة مسوحات التنوع الحيوي في البترا
-
بلدية المفرق تباشر بتركيب 11 كاميرا لمراقبة المخالفات البيئية
-
يوم وظيفي لتوفير فرص عمل في الرصيفة غدا
-
مستشفى الأميرة بسمة التعليمي يجري أول عملية قسطرة قلبية
-
بلدية الجيزة تُفعّل خدمة إصدار براءة الذمة المالية على العقار إلكترونيًا
-
البريد الأردني يطلق حزمة خدمات إلكترونية نوعية واستراتيجية
-
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الأردن وتركيا وسوريا للتعاون في مجال النقل