الأمن يهيب بالمواطنين : احذروا هذا "الخطأ القاتل" الذي تسبب بـ 21 وفاة

وبينت أنه في فصل الشتاء يكثر استخدام المدافئ لفترات طويلة دون تهوية للمنازل، ما يزيد من وجود ثاني اكسيد الكربون عديم اللون والرائحة فيستنشق الشخص الهواء الملوث فيضعف ولا يقوى على القيام بأي إجراء سواء كان بحالة استيقاظ أو النوم والمدفأة مشتعلة .
ونبهت الى أن استنشاق الغاز من 3 الى 15 دقيقة يؤدي الى الاختناق ، مجددة تحذيراتها للاستخدام الآمن للمدافئ وعدم السماح للأطفال باللعب حولها، وعدم تعبئة الوقود وهي مشتعلة، وعدم استخدامها للطهي وتسخين الماء، وضرورة تهوية الغرف بين الحين والآخر، وعدم إدخال مناقل الحطب الى المنازل.
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