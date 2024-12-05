 
الخميس 2024-12-05 03:12 م
 

الأمن يهيب بالمواطنين : احذروا هذا "الخطأ القاتل" الذي تسبب بـ 21 وفاة

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الخميس، 05-12-2024 02:20 م
الوكيل الإخباري-   نشرت مديرية الأمن العام فيديو توعوي، حذرت فيه مما وصفته بـ"الخطأ القاتل" الذي تسبب بوفاة 21 شخصا العام الماضي.اضافة اعلان


وبينت أنه في فصل الشتاء يكثر استخدام المدافئ لفترات طويلة دون تهوية للمنازل، ما يزيد من وجود ثاني اكسيد الكربون عديم اللون والرائحة فيستنشق الشخص الهواء الملوث فيضعف ولا يقوى على القيام بأي إجراء سواء كان بحالة استيقاظ أو النوم والمدفأة مشتعلة .

ونبهت الى أن استنشاق الغاز من 3 الى 15 دقيقة يؤدي الى الاختناق ، مجددة تحذيراتها للاستخدام الآمن للمدافئ وعدم السماح للأطفال باللعب حولها، وعدم تعبئة الوقود وهي مشتعلة، وعدم استخدامها للطهي وتسخين الماء، وضرورة تهوية الغرف بين الحين والآخر، وعدم إدخال مناقل الحطب الى المنازل.
 
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