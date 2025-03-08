الأمن يوضح تفاصيل اعتداء مجموعة من الأشخاص على مركبة بالشارع العام

10:27 م

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الوكيل الإخباري- أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بالتعدي على إحدى المركبات بالشارع العام في منطقة المقابلين في العاصمة. اضافة اعلان





وأكّد أنّ أحد الأشخاص تقدم بشكوى لدى مركز أمن المقابلين إثر تعرّضه للاعتداء والتهجم وتكسير مركبته في الشارع العام من قبل اشخاص على خلافات سابقة معهم .



وتابع أنه بالبحث عن الأشخاص ومتابعتهم جرت مداهمة منزلهم وضبط شخصين منهم، فيما البحث جارٍ عن شخص ثالث كان برفقتهم وبتفتيش المنزل ضبط سلاح ناري ومواد مخدرة، وبوشر التحقيق معهما تمهيداً لإحالتهما للقضاء.