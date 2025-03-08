 
السبت 2025-03-08 11:40 م
 

الأمن يوضح تفاصيل اعتداء مجموعة من الأشخاص على مركبة بالشارع العام

الأمن العام يوضّح تفاصيل اعتداء مجموعة من الأشخاص على مركبة بالشارع العام ( ما ظهر في فيديو جرى تداوله)
مديرية الأمن العام
 
السبت، 08-03-2025 10:27 م
الوكيل الإخباري-   أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بالتعدي على إحدى المركبات بالشارع العام في منطقة المقابلين في العاصمة. اضافة اعلان


وأكّد أنّ أحد الأشخاص تقدم  بشكوى لدى مركز أمن المقابلين إثر تعرّضه للاعتداء والتهجم وتكسير مركبته في الشارع العام من قبل اشخاص  على خلافات سابقة معهم  .

 وتابع أنه بالبحث عن الأشخاص ومتابعتهم جرت مداهمة منزلهم وضبط شخصين منهم، فيما البحث جارٍ عن شخص ثالث كان برفقتهم وبتفتيش المنزل ضبط سلاح ناري ومواد مخدرة، وبوشر التحقيق معهما تمهيداً لإحالتهما للقضاء.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الفعاليات

أخبار محلية تواصل فعاليات رمضانيات 2025 في الطفيلة

اليونيفيل

عربي ودولي اليونيفيل: ملتزمون بالعمل لتحقيق استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى

فلسطين 60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى

غزة

فلسطين 4 دول أوروبية ترحب بالخطة العربية بشأن غزة

الأمن العام يوضّح تفاصيل اعتداء مجموعة من الأشخاص على مركبة بالشارع العام ( ما ظهر في فيديو جرى تداوله)

أخبار محلية الأمن يوضح تفاصيل اعتداء مجموعة من الأشخاص على مركبة بالشارع العام

بلدية الكرك

أخبار محلية بلدية الكرك تضبط طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

تحاول الشرطة البريطانية إنزال متضامن مع فلسطين تسلق برج إليزابيث في لندن

فلسطين رجل يتسلق برج بيغ بن في لندن ملوحا بعلم فلسطين



 
 



 

الأكثر مشاهدة