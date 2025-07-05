السبت 2025-07-05 12:30 م
 

الأمن يوضح تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله للمشاجرة في الصويفية

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
السبت، 05-07-2025 11:41 ص
الوكيل الإخباري-   أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ مشاجرة  وقعت فجر اليوم بين مجموعة من الأشخاص في منطقة الصويفية إثر خلاف لحظي ( ما ظهر في فيديو جرى تداوله). اضافة اعلان


وعلى الفور حضرت المجموعات الأمنية والدفاع المدني إلى الموقع وجرى ضبط عدد من الأطراف وعثر بحوزة أحدهم على (مسدس صوت)، فيما نتج عن المشاجرة إصابة ثلاثة أشخاص وبوشرت التحقيقات.
 
 
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