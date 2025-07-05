الأمن يوضح تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله للمشاجرة في الصويفية

وعلى الفور حضرت المجموعات الأمنية والدفاع المدني إلى الموقع وجرى ضبط عدد من الأطراف وعثر بحوزة أحدهم على (مسدس صوت)، فيما نتج عن المشاجرة إصابة ثلاثة أشخاص وبوشرت التحقيقات.
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