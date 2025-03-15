الأمن يوضح تفاصيل المشاجرة في احد مساجد المقابلين

وأكّد أنّه تم من خلال التحقيقات ومراجعة كاميرات المراقبة تحديد هوية الأشخاص وجرى ضبطهم جميعاً وتبيّن أنهم مصلّون ولا ينتمون لأي توجّه تنظيمي كما ادّعى الإمام في الفيديو وبوشرت التحقيقات تمهيداً لتحويلهم للقضاء.
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