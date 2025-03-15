الأمن يوضح تفاصيل المشاجرة في احد مساجد المقابلين

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الوكيل الإخباري- أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ بلاغًا ورد مساء الأمس لمركز أمن المقابلين جنوب العاصمة حول مشاجرة داخل أحد المساجد بين مجموعة من الأشخاص حيث تم على الفور التحرك للمكان والاستماع لأقوال إمام المسجد وأفاد بأنه حصل بينهم وبين أحد المصلّين مشادّة لحظية وأنه تفاجأ بعد ذلك بحضور أبنائه والاعتداء عليه وعلى الموجودين. اضافة اعلان





وأكّد أنّه تم من خلال التحقيقات ومراجعة كاميرات المراقبة تحديد هوية الأشخاص وجرى ضبطهم جميعاً وتبيّن أنهم مصلّون ولا ينتمون لأي توجّه تنظيمي كما ادّعى الإمام في الفيديو وبوشرت التحقيقات تمهيداً لتحويلهم للقضاء.