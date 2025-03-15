 
السبت 2025-03-15 02:42 ص
 




            

        








    

        

        

            الأمن يوضح تفاصيل المشاجرة في احد مساجد المقابلين
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                الأمن العام
            
                

                    الأمن العام
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        12:48 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ بلاغًا ورد مساء الأمس لمركز أمن المقابلين جنوب العاصمة حول مشاجرة داخل أحد المساجد بين مجموعة من الأشخاص حيث تم على الفور التحرك للمكان والاستماع لأقوال إمام المسجد وأفاد بأنه حصل بينهم وبين أحد المصلّين مشادّة لحظية وأنه تفاجأ بعد ذلك بحضور  أبنائه والاعتداء عليه وعلى الموجودين.اضافة اعلان


وأكّد أنّه تم من خلال التحقيقات ومراجعة كاميرات المراقبة تحديد هوية الأشخاص وجرى ضبطهم جميعاً وتبيّن أنهم مصلّون ولا ينتمون لأي توجّه تنظيمي كما ادّعى الإمام في الفيديو وبوشرت التحقيقات تمهيداً لتحويلهم للقضاء.









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            الأمن يوضح تفاصيل المشاجرة في احد مساجد المقابلين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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