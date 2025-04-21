الأمن يوضح تفاصيل المشاجرة في جبل النظيف

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن مشاجرة وقعت مساء الأحد، بين عدد من الأشخاص في منطقة النظيف والمريخ بالعاصمة عمان، إثر خلافات عائلية بينهم (بحكم النسب) ونتج عنها إصابة شاب عشريني بعيار ناري تم إسعافه إثر ذلك لمستشفى البشير، ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته. اضافة اعلان





ووفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، ألقي القبض على مطلق النار وضبط السلاح الناري المستخدم وما زال التحقيق جارياً في القضية.