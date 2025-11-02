الأحد 2025-11-02 06:55 م
 

الأمن يوضح حقيقة مخالفة "الوقوف على سكك الحديد" في عجلون

الأحد، 02-11-2025 05:21 م
الوكيل الإخباري-   أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الخطأ الذي رافق المخالفة التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( الوقوف على خطوط السكك الحديدية ) ، حيث أكّد أنه حصل خطأ في إدخال بند المخالفة الأصلية عند ترحيلها إلكترونيًا ما تسبّب في ظهور مخالفة أخرى. اضافة اعلان


وأكّد أنه جرى على الفور تصويب الخطأ وتعديل المخالفة للبند الصحيح
 
 
