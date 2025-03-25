الثلاثاء 2025-03-25 11:39 م
 

الأمن يوضح حول فيديو متداول في الأردن

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الثلاثاء، 25-03-2025 10:51 م
الوكيل الإخباري-    قال  الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان الفيديو المتداول لدورية النجدة تلقي القبض على عدد من الأشخاص شرق العاصمة قديم ومضى عليه خمس سنوات اضافة اعلان


واضاف انه سيتم استدعاء الصفحات التي أعادت نشره على أنّه جديد دون التوثّق والتأكد منه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم 

وبين "نعيد ونجدّد التحذير من عدم نشر أية فيديوهات أو إعادة نشرها دون التوثّق منها من مصادرها الرسمية".
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في أسواق المفرق قبيل عيد الفطر

تعبيرية

عربي ودولي اليونيسف: نصف أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية

الأمم المتحدة

عربي ودولي مسؤول أممي يحذر من نقص التمويل الدولي لسوريا

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطين 100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن يوضح حول فيديو متداول في الأردن

تسليم 30 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج

أخبار محلية تسليم 30 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج

المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات

فلسطين الاتحاد الأوروبي يحذر من استهداف الطواقم الطبية والمساعدات الإنسانية بغزة

صحة البلقاء تنفذ حملة رقابية مشددة خلال عطلة عيد الفطر

أخبار محلية صحة البلقاء تنفذ حملة رقابية مشددة خلال عطلة عيد الفطر



 
 





الأكثر مشاهدة