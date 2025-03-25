الأمن يوضح حول فيديو متداول في الأردن

10:51 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان الفيديو المتداول لدورية النجدة تلقي القبض على عدد من الأشخاص شرق العاصمة قديم ومضى عليه خمس سنوات اضافة اعلان





واضاف انه سيتم استدعاء الصفحات التي أعادت نشره على أنّه جديد دون التوثّق والتأكد منه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم



وبين "نعيد ونجدّد التحذير من عدم نشر أية فيديوهات أو إعادة نشرها دون التوثّق منها من مصادرها الرسمية".