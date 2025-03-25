الأمن يوضح حول فيديو متداول في الأردن

واضاف انه سيتم استدعاء الصفحات التي أعادت نشره على أنّه جديد دون التوثّق والتأكد منه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم
وبين "نعيد ونجدّد التحذير من عدم نشر أية فيديوهات أو إعادة نشرها دون التوثّق منها من مصادرها الرسمية".
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