الأمن يوقف عدد من مخالفي القانون أثناء مشاركتهم في المسيرات بوسط البلد

08:08 م

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الوكيل الإخباري- قال مصدر أمني إنه جرى اليوم توقيف عدد من الأشخاص الذين خالفوا القانون أثناء مشاركتهم في المسيرات بوسط البلد بالعاصمة عمان الأسابيع الماضية. اضافة اعلان





وبين المصدر أن الأشخاص الذين تم توقيفهم أطلقوا هتافات مظللة ومسيئة بحق الدولة، وارتكبوا مخالفات لأحكام القانون.



وبين المصدر إنه سيتم إحالة الموقوفين الذين تجاوزوا على القانون إلى المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني، فيما سيتم تعقب كل مخالف وإيداعه الجهات القضائية المختصة.



وشدد على أنه لن يسمح لأيٍ كان التجاوز على القانون أو التعدي عليه، أو الإساءة للأردن والأردنيين.