الأمن: 20 ساعة للسيطرة على حريق مصنع كرتون بالكرك

الوكيل الإخباري- سيطرت مرتبات دفاع مدني الكرك بدعم واسناد من شرطة وقوات درك الكرك على حريق لساحة خارجية خاصة بأحد مصانع الكرتون بعد 20 ساعة من عمليات العزل والتطويق انتهت ظهر اليوم بالسيطرة الكاملة على الحريق.

اضافة اعلان



وبين العقيد مصعب الدعجة مدير دفاع مدني الكرك في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه وفور تلقي غرفة العمليات بلاغ مساء أمس حول وجود حريق ( لبالات كرتون) بالساحة الخارجية لأحد المصانع تحركت جميع الكوادر باتجاه المصنع بدعم وإسناد من شرطة ودرك الكرك .



و أشار إلى أنَ الحريق جاء على هنجر لمصنع مساحته 2000 متر مربع، ويحتوي على ساحة خارجية تبلغ حوالي 4 دونمات، والمصنع يقوم بعملية كبس الكرتون ووضعه على شكل بالات ليتم نقله لاحقا لمصانع إعادة التدوير وأن الكمية الموجودة كانت تتراوح بين ال 40 وال 50 طُن.

ونوه إلى مشاركة ما يزيد عن 21 آلية في إخماد الحريق حيث نفذت فور وصولها إلى مكان الحريق الإجراءات المعيارية من حيث تقسيم المصنع إلى ثلاثةِ قطاعات ليتم عزل الهنجر عن الساحة الخارجية لأنَّ النار قد انتقلت من الساحة الخارجية إلى الداخلية.



ولفت إلى أن المرتبات وباستخدام مُعدات السلامة العامة وال(fire kit) وأجهزة التنفس استطاعت الوصول إلى الداخل بالرغم من كثافة الدخان، مما مكنهم من السيطرة على الحريق ومنعه من الامتداد إلى كامل داخل الهنجر لتقليل الخسائر المادية قدر الإمكان، واستخدمت خلالها الجرافات (اللودرات) في عملية تقليب الجمر المتكتل وإعادة إخماده مرة أخرى.