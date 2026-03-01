الأمن: 5 إصابات بسقوط شظايا في شمال ووسط المملكة

09:03 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح الأمس ولغاية الساعة الثامنة مساء هذا اليوم مع (115) بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة. اضافة اعلان





وأكّدت المديرية أنّه نتج عن تلك الحوادث خمس إصابات، أربع منها في البادية الوسطى أُسعفوا للمستشفى وتلقوا العلاج وغادروا المستشفى، فيما أصيب شخص خامس في محافظة إربد وهو قيد العلاج وألحقت الشظايا أضراراً مادية في 11 مركبة بالإضافة إلى 19 منزلاً .



وتدعو مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارىء الموحد(911) في حال وجود أي مشاهدات.



مؤكدة مرة أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.





