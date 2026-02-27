الأميرة بسمة بنت طلال تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية برفقة الأمير هاري وزوجته

05:18 م

الوكيل الإخباري- اطلع وفد منظمة الصحة العالمية برئاسة المدير العام للمنظمة تيدروس غيبرييسوس، يرافقه الأمير هاري وزوجته ميغان دوق ودوقة ساسكس، الخميس، في إطار زيارته للمملكة، على برامج ومبادرات الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد).





والتقت سمو الأميرة، رئيسة مجلس أمناء الصندوق، بالوفد خلال زيارتهم لمعهد الملكة زين الشرف للتنمية في عمان.



وقالت سموها إن رسالة وأهداف "جهد"، تنسجم مع أهداف مؤسسة "آرتشويل للأعمال الخيرية"، في تركيزها على الالتزام ببناء مجتمعات قوية ومتراحمة، تدعم الصحة النفسية ورفاه الأسرة، وتمكّن النساء والفتيات، وتمنح الشباب الثقة لصياغة مستقبلهم بأنفسهم.



وأكدت سموها بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري يتسيما-أندرسون، وممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة إيمان الشنقيطي، أننا جميعا نتطلع إلى مجتمعات مرنة يشعر فيها كل فرد، لا سيما الأكثر احتياجاً بالتقدير والدعم والقدرة على الازدهار.



كما أشادت سموها بالشراكة الراسخة بين منظمة الصحة العالمية والأردن، مشيرة إلى دور المنظمة في تعزيز الرعاية الصحية الأولية، ودعم الخدمات الصحية للاجئين، والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة في المنطقة والعالم.



بدورها، قالت المديرة التنفيذية لجهد فرح الداغستاني، إن شبكة مراكز "جهد" الذي يحتفل العام المقبل بالذكرى الخمسين لتأسيسه، تغطي جميع المدن والقرى في المملكة، وأن ما يميز هذه الشبكة هو الجانب الاجتماعي بقيادة شبابية قادرة على فهم كيفية استجابة مبادرات التمكين المحلية للأولويات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وتعزيز دور مراكز "جهد" في المساهمة في عملية التنمية.



وأشاد الوفد بالرسالة التنموية التي يتبناها "جهد" ضمن أهدافه، وما تشكله مراكزه التنموية من مساحات واعدة للشباب والاستماع اليهم وصقل مواهبهم، مؤكدا أهمية البرامج والمبادرات الخيرية التي ينفذها الصندوق وتسهم في تعزيز التنمية المجتمعية.



واستمع الوفد إلى عرض قدمه مدراء مراكز الأميرة بسمة للتنمية التابعة لجهد في محافظات المملكة، حول دورها في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، عبر مبادرات تشاركية تعزز قدرات الشباب وتجعلهم فاعلين في المجتمع.



وتعمل مراكز "جهد" على تعزيز المشاركة الشبابية في إدارتها عبر انتخابات تحاكي النموذج الوطني، مما يسهم في إعداد قيادات شابة فاعلة قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في صنع القرار.





