الأميرة بسمة بنت طلال تسلم مساعدات حملة البر والإحسان في الزرقاء

الوكيل الإخباري- قدمت حملة البر والإحسان، التي ترأس سمو الأميرة بسمة بنت طلال لجنتها العليا، وينفذها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) اليوم الأربعاء، مساعدات إنسانية للفئات المستهدفة في الزرقاء.

وسلّمت سموها بحضور محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للحملة، في مقر لجنة صدقات وزكاة ثابت بين قيس في الزرقاء الجديدة، وجمعية بيت الخير لرعاية الأيتام، طرودا غذائية لـ 200 أسرة ترأسها سيدات، ومساعدات لعدد من الطلبة الجامعيين ممن يدرسون تخصصات تتماشى مع سوق العمل.



كما سلمت سموها دعما قدمته الحملة لسيدات لمساعدتهن في تطوير مشاريعهن الإنتاجية، بما يعزز قدرتهن على استدامة هذه المشاريع وضمان نجاحها، فيما شاركت سموها في توزيع الهدايا وكسوة الشتاء على عدد من الأطفال الأيتام.



والتقت سموها عددا من الفتيات اللواتي يعملن في مشغل للخياطة في جمعية بيت الخير، وسلمت الدعم الذي قدمته الحملة لتوفير مستلزمات خياطة للمشغل، ويشمل كذلك عقد دورات وجلسات تدريبية متقدمة للفتيات العاملات في المشغل.



كما اطلعت سموها على العيادات الطبية في الجمعية، واستمعت لشرح من رئيس الفريق الطبي في حملة البر والإحسان الدكتور نايف العبداللات، حول خطط الحملة، بالتعاون مع متطوعيها وشركائها من القطاع الطبي الخاص لتفعيل العيادات، بما يضمن تقديم خدمات صحية مجانية لأبناء المنطقة من الأسر العفيفة والأيتام.



وأكدت سموها التزام حملة البر والإحسان وانطلاقا من أهدافها الخيرية والإنسانية، وبدعم شركائها، بالمساهمة في دعم الجهود الوطنية لمساعدة الأسر العفيفة وتهيئة فرص تشغيل ملائمة، لا سيما للنساء والفتيات عبر مشاريع إنتاجية ومنزلية.



وقالت سموها إن الحملة تولي أهمية خاصة للتمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة في هذا الإطار الى برامج ومبادرات جهد التي تنفذ من خلال مراكزه التنموية في مختلف محافظات وألوية المملكة، وتهدف الى رفد السيدات بالمهارات والخبرات اللازمة للانخراط في العمل والتسويق.



وعبرت سموها عن الاعتزاز بالتعاون مع شركاء الحملة تجسيدا لقيم التكافل والتضامن الاجتماعي وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشيدة بالتزام شركاء الحملة بهذه الرسالة والأهداف النبيلة والخيرية.



واستمعت سموها لعرض قدمه رئيس "لجنة زكاة وصدقات ثابت بن قيس" وليد زكريا، ورئيسة جمعية بيت الخير لرعاية الأيتام سهام العمري.



وتقوم لجنة زكاة وصدقات ثابت بن قيس، التي تأسست عام 2006، على رعاية 200 أسرة عبر تقديم مساعدات نقدية وعينية شهرية.