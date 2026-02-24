الأميرة بسمة بنت طلال تسلم مساعدات حملة البر والإحسان في جبل النصر

الوكيل الإخباري- سلمت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة العليا لحملة البر والإحسان، المساعدات التي قدمتها الحملة ضمن أنشطتها الرمضانية للفئات المستهدفة في منطقة جبل النصر بالعاصمة عمان، اليوم الثلاثاء.

اضافة اعلان



ففي مقر لجنة خدمات مخيم الأمير الحسن في المنطقة، والذي شيد بمكرمة ملكية سامية، سلمت سموها دعما خصصته الحملة لخمس سيدات لتطوير مشاريعهن الإنتاجية، ودعما لـ 10 طلاب جامعيين يدرسون تخصصات تتماشى مع سوق العمل.



وفي جمعية يعرب التنموية الخيرية، سلمت سمو الأميرة دعما قدمته الحملة لتزويد المطبخ الإنتاجي فيها بمعدات ومستلزمات لتطوير المطبخ التابع للجمعية، والذي يوفر فرص عمل لأربع سيدات، بما يمكن المطبخ من التوسع في خدماته وزيادة إيراداته للمساعدة في تمويل البرامج التنموية التي تنفذها الجمعية للفئات المستهدفة.



كما قدمت الحملة مسلتزمات لوجبات إفطار سيعمل المطبخ على تجهيزها وتوزيعها على 100 أسرة في منطقة مخيم النصر.



وأشادت سموها خلال تسليم المساعدات بالسيدات من صاحبات المشاريع الإنتاجية المنزلية، وعزيمتهن على مواجهة التحديات عبر أفكار ريادية تعود بالفائدة على أسرهن والمجتمع المحلي، بحضور متصرف لواء ماركا أحمد الزبون، ورئيس لجنة مخيم الأمير حسن زياد سلمان، ورئيس جمعية يعرب الخيرية جلال سلمان.



وأكدت سمو الأميرة اهتمام الحملة بدعم شركائها بتوفير فرص النجاح والاستدامة لهذا النوع من المشاريع، ورفد السيدات بالمهارات اللازمة لإدارتها وتسويق منتجاتها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وقالت سموها إن الجهود التي تقودها حملة البر والإحسان وشركائها تأتي في إطار حرص الحملة على تعزيز وتعظيم معاني التكافل والتضامن الاجتماعي، وتوفير فرص النجاح والاستدامة للمشاريع الريادية الإنتاجية، لا سيما التي تديرها سيدات، انطلاقا من تقدير الحملة لدور المرأة ورسالتها في المجتمع والعملية التنموية.



بدوره، تحدث رئيس لجنة مخيم الأمير حسن زياد سلمان، حول نشاطات اللجنة من خلال لجان الزكاة.



وأكد سلمان اعتزاز أبناء المخيمات في الأردن، بجهود المملكة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والدفاع عن قضاياه، بما في ذلك تأكيد جلالته على أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والدفاع عن وجودها وأهدافها.



وأشاد سلمان بمبادرة حملة البر والإحسان بالتعاون مع لجنة مخيم الأمير حسن، بما يخدم الأهداف التنموية الوطنية ويسهم في الحد من الفقر والبطالة، وتعزيز الفرص التنموية.