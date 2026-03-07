الأميرة بسمة بنت طلال تطلع على مبادرات شبابية في المفرق

الوكيل الإخباري- اطلعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة مجلس أمناء الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) ورئيسة اللجنة العليا لحملة البر والإحسان، على المبادرات التي تنفذها اللجان النسوية والشبابية في مركز المفرق التابع لجهد، والتي من شأنها تعزيز الاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية.

