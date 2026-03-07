الأميرة بسمة بنت طلال تطلع على مبادرات شبابية في المفرق

واستمعت سموها، اليوم السبت، بحضور محافظ المفرق فراس أبو الغنم، والمديرة التنفيذية لجهد فرح الداغستاني، وعدد من أعضاء اللجنة العليا لحملة البر والإحسان، لعرض حول مبادرات "العون الطبي المجتمعي" التي تقوم على جمع وصيانة الأدوات الطبية المساعدة للحركة وتوزيعها على المحتاجين، و"حفظ النعمة" التي تعمل على جمع فائض الطعام من المناسبات وتوزيعه على الأسر العفيفة وفق معايير صحية.
