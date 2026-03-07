السبت 2026-03-07 07:54 م

الأميرة بسمة بنت طلال تطلع على مبادرات شبابية في المفرق

الأميرة بسمة بنت طلال تطلع على مبادرات شبابية في المفرق
الأميرة بسمة بنت طلال تطلع على مبادرات شبابية في المفرق
 
السبت، 07-03-2026 06:36 م

الوكيل الإخباري-   اطلعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة مجلس أمناء الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) ورئيسة اللجنة العليا لحملة البر والإحسان، على المبادرات التي تنفذها اللجان النسوية والشبابية في مركز المفرق التابع لجهد، والتي من شأنها تعزيز الاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية.

اضافة اعلان


واستمعت سموها، اليوم السبت، بحضور محافظ المفرق فراس أبو الغنم، والمديرة التنفيذية لجهد فرح الداغستاني، وعدد من أعضاء اللجنة العليا لحملة البر والإحسان، لعرض حول مبادرات "العون الطبي المجتمعي" التي تقوم على جمع وصيانة الأدوات الطبية المساعدة للحركة وتوزيعها على المحتاجين، و"حفظ النعمة" التي تعمل على جمع فائض الطعام من المناسبات وتوزيعه على الأسر العفيفة وفق معايير صحية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص مستوطنين في الخليل

اليونيفيل

عربي ودولي الخارجية اللبنانية تدين استهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

عربي ودولي بن زايد: لسنا فريسة سهلة والإمارات ستحمي جميع من على أرضها

المنامة

عربي ودولي سماع دوي انفجارات قوية في المنامة

وزارة الخارجية الأميركية

عربي ودولي واشنطن: إجلاء آلاف الأميركيين من الشرق الأوسط منذ الأسبوع الماضي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: كوبا تتفاوض معي ومع روبيو بشأن اتفاق

مؤسسة التدريب المهني تفتح باب التسجيل الإلكتروني للعام التدريبي 2026–2027

أخبار محلية "التدريب المهني" بمناسبة يوم المرأة: ملتزمون بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها

الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج

عربي ودولي الإمارات تعترض 1229 طائرة مسيرة إيرانية منذ بداية الحرب



 






الأكثر مشاهدة