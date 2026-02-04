الأميرة بسمة تسلم مساعدات لفئات مستهدفة في القويرة

الوكيل الإخباري- سلمت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة العليا لحملة البر والإحسان اليوم الأربعاء، المساعدات التي قدمتها الحملة للفئات المستهدفة في لواء القويرة بمحافظة العقبة.

وخلال لقاء سموها عددا من السيدات في مركز الأميرة بسمة التنموي في اللواء، سلمت سموها الدعم الذي قدمته الحملة لعدد من السيدات في المنطقة لتمكينهن من استدامة مشاريعهن الإنتاجية في مجال زراعة النباتات العطرية والتين الشوكي.

وحضر اللقاء المديرة التنفيذية للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) فرح الداغستاني، ومحافظ العقبة أيمن العوايشة، ومتصرف لواء القويرة ضيف الله السلامين، ورئيس بلدية القويرة المهندس سميح أبو عامرية.