الأميرة بسمة تسلم مساعدات لفئات مستهدفة في القويرة

وخلال لقاء سموها عددا من السيدات في مركز الأميرة بسمة التنموي في اللواء، سلمت سموها الدعم الذي قدمته الحملة لعدد من السيدات في المنطقة لتمكينهن من استدامة مشاريعهن الإنتاجية في مجال زراعة النباتات العطرية والتين الشوكي.
وحضر اللقاء المديرة التنفيذية للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) فرح الداغستاني، ومحافظ العقبة أيمن العوايشة، ومتصرف لواء القويرة ضيف الله السلامين، ورئيس بلدية القويرة المهندس سميح أبو عامرية.
كما سلمت سموها، ضمن برنامج دروب العلم لحملة البر والإحسان، مساعدات دراسية طارئة لعدد من الطلبة الجامعيين على مقاعد الدراسة في الجامعات الرسمية من أبناء المنطقة، ممن يدرسون تخصصات تتماشى مع متطلبات سوق العمل، إضافة الى تقديم الطرود الغذائية والمساعدات الطارئة وكوبونات المحروقات لعدد من السيدات اللواتي يرأسن أسرا في المنطقة، فيما وزعت سموها الملابس الشتوية والألعاب على عدد من الأطفال الأيتام في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
العلوم الإسلامية العالمية تحتفل بعيد ميلاد الملك
-
"هيئة الاعتماد" تقرر منح اعتمادات وتسكين مؤهلات بجامعات رسمية وخاصة
-
ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداء لتعبئة صهاريج من خطوط منزلية في ناعور
-
مجلس الوزراء يُقرِّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المُلْكيَّة العقاريَّة لسنة 2026م
-
عمّان تستضيف اجتماع لجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن برعاية أممية
-
اتفاقية بين بلدية مادبا وبنك تنمية المدن والقرى لجدولة المديونية
-
الملك حول التطورات المرتبطة بإيران: موقف الأردن داعم للدبلوماسية والحوار
-
"إقليم البترا" تناقش إنجازات "شؤون المحمية الأثرية"