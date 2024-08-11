الأميرة دانا فراس ترعى الحفل الختامي للبرنامج التدريبي "تراثنا" بجامعة اليرموك

الوكيل الإخباري- - رعت سمو الأميرة دانا فراس، رئيس الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، وسفير اليونسكو للنوايا الحَسنة للتُراث الثقافي، في جامعة اليرموك اليوم الأحد، وبحضور سمو الأمير هاشم بن فراس، الحفل الختامي للبرنامج التدريبي "تعزيز التراث الثقافي – تراثنا" الذي نفذته الجامعة من خلال عمادة شؤون الطلبة وكلية الآثار والأنثروبولوجيا، بالتعاون مع متحف الأردن وجمعية تراسنطا.

وأكدت سموها أهمية الشراكة بين جمعية تراسنطا الأردن ومتحف الأردن وجامعة اليرموك في تنفيذ هذا البرنامج الذي يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي الأردني وديمومته، ونقله للأجيال القادمة.