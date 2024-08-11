 
الأحد 2024-08-11 08:41 م
 
 

الأميرة دانا فراس ترعى الحفل الختامي للبرنامج التدريبي "تراثنا" بجامعة اليرموك

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك




 

الأحد، 11-08-2024 06:35 م

الوكيل الإخباري-   - رعت سمو الأميرة دانا فراس، رئيس الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، وسفير اليونسكو للنوايا الحَسنة للتُراث الثقافي، في جامعة اليرموك اليوم الأحد، وبحضور سمو الأمير هاشم بن فراس، الحفل الختامي للبرنامج التدريبي "تعزيز التراث الثقافي – تراثنا" الذي نفذته الجامعة من خلال عمادة شؤون الطلبة وكلية الآثار والأنثروبولوجيا، بالتعاون مع متحف الأردن وجمعية تراسنطا.

 

وأكدت سموها أهمية الشراكة بين جمعية تراسنطا الأردن ومتحف الأردن وجامعة اليرموك في تنفيذ هذا البرنامج الذي يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي الأردني وديمومته، ونقله للأجيال القادمة.

gnews

أحدث الأخبار

شكر على التعازي

نعـي فـاضل شكر على التعازي

العيسوي يعزي قبيلة بني حميدة/الهاشم

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي قبيلة بني حميده عشيرة الهاشم

شهادة الثانوية العامة

مناسبات إيمان الحداد .. مبارك النجاح في الثانوية العامة

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية "الخدمة والإدارة العامة" تطلق برنامج تصميم الهياكل التنظيمية

إدارة السير

أخبار محلية السير : تحويل السير القادم من الرابية نحو دوار الواحة

جامعة اليرموك

أخبار محلية الأميرة دانا فراس ترعى الحفل الختامي للبرنامج التدريبي "تراثنا" بجامعة اليرموك

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "التربية" تعلن استكمال استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية 3.3 مليون دينار إيرادات "الطاقة والمعادن" من العمل الإشعاعي والنووي





 


 



الأكثر مشاهدة