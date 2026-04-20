الأميرة دانا فراس ترعى حفل وزارة السياحة والآثار بيوم التراث العالمي

ويأتي هذا الاحتفال، الذي حضره عدد من المسؤولين، وممثلين عن اليونسكو في عمان، تأكيدا على أهمية التراث الثقافي بوصفه قيمة إنسانية مشتركة، ودوره المحوري في تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب، وترسيخ الهوية، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة، في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم.
وقالت سموها، إن التراث الحي ليس مجرد ماض يحتفى به، بل قوة متجددة تعكس هوية المجتمعات وقدرتها على الصمود والتكيف، ويشكل جسرا للتواصل الإنساني في أوقات الأزمات والتحديات.
من جهته، قال وزير السياحة والآثار عماد حجازين إن التراث لم يعد مجرد انعكاس ساكن للماضي، بل أصبح إطارا لفهم الحاضر وأداة عملية للتعامل مع التحديات، حيث تمثل الخبرات المتراكمة عبر الزمن معرفة تطبيقية تعزز قدرة المجتمعات على التكيف والصمود.
وأضاف حجازين: "في الأردن، تتجسد هذه الرؤية من خلال مواقعنا التراثية التي تعكس تفاعل الإنسان مع بيئته، وتشكل جزءا أساسيا من سرديتنا الوطنية".
بدوره، أكد مدير عام دائرة الآثار العامة فوزي أبو دنة، أن صون التراث لم يعد يقتصر على حماية المباني والمواقع، بل يتجاوز ذلك ليشمل الحفاظ على الروابط الحية بين الإنسان وموروثه الثقافي، من خلال تبني نهج شامل يدمج التراث في السياسات الوطنية واستراتيجيات إدارة المخاطر، بما يعزز استدامته للأجيال المقبلة.
وتضمن الحفل جلسة حوارية بعنوان "تراثنا في ظل التحديات"، إلى جانب فقرات فنية متنوعة وفقرة لتكريم الفائزين بمسابقات التراث، في إطار يعكس أهمية دمج المجتمع في جهود حماية التراث وتعزيز الوعي بقيمته.
يذكر أن يوم التراث العالمي أطلق بمبادرة من المجلس الدولي للمعالم والمواقع عام 1982، واعتمدته منظمة اليونسكو لاحقا، ليصبح مناسبة سنوية تسلط الضوء على أهمية حماية التراث بمختلف أشكاله، وتعزيز دوره كعنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما يواجهه من تحديات كالنزاعات والتغير المناخي والكوارث الطبيعية.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
