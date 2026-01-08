الأميرة دانا فراس ووزير البيئة يزوران مركز شقيلة في البترا

07:22 م

الوكيل الإخباري- زارت الأميرة دانا فراس، رئيسة الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، يرافقها وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، والوفد المرافق لهما، مركز شقيلة للحرف الإبداعية والتقليدية في البترا، في إطار الاهتمام بدعم الحرف اليدوية التقليدية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.





وكان في استقبالهم رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات وأعضاء مجلس المفوضين، الذين أكدوا أهمية المركز كأحد النماذج الريادية في دعم الصناعات الحرفية والإبداعية والحفاظ على الهوية التراثية للمنطقة.



وشملت الزيارة جولة ميدانية موسعة داخل المركز، اطلع خلالها الوفد على سير العمل في المطابخ الإنتاجية ودورها في توفير فرص دخل مستدامة للسيدات العاملات، إضافة إلى التعرف على مراحل الإنتاج وأساليب التسويق المعتمدة للمنتجات المحلية.



كما تضمنت الجولة زيارة عدد من المشاغل المتخصصة، من بينها مشغل الخزف والفخار ومشغل الفضة ومشغل صياغة الحلي والمجوهرات ومشغل النحت الحجري، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل حول آليات التدريب والتأهيل التي يوفرها المركز، ومستوى الإبداع والمهارات الحرفية التي يتمتع بها المشاركون، وانعكاس ذلك على جودة المنتجات التي تحمل الطابع التراثي لمنطقة البترا.



وأكدت سمو الأميرة خلال الزيارة أهمية الحفاظ على الحرف التقليدية باعتبارها جزءاً أصيلاً من الإرث الثقافي الوطني، مشددة على ضرورة دعم المبادرات التي تسهم في تمكين المجتمعات المحلية وخلق فرص عمل مستدامة، خاصة للشباب والنساء.



من جهته، أشار الوزير سليمان إلى أهمية دمج البعد البيئي في المشاريع الحرفية والإنتاجية، بما يضمن الاستدامة البيئية، ويعزز استخدام المواد المحلية بأساليب صديقة للبيئة، مؤكداً دعم الوزارة لمثل هذه المبادرات التي تجمع بين الحفاظ على التراث وحماية البيئة.



من جانبه، أكد البريزات أن السلطة تولي اهتماماً خاصاً بدعم مراكز الحرف والصناعات التقليدية، لما لها من دور فاعل في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى معيشة أبناء المنطقة، إلى جانب إثراء المنتج السياحي وإطالة مدة إقامة الزوار في الإقليم.

